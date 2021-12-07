Forbes’dan ilginç öneri: Türk ekonomisi nasıl düzelir?
Amerikan iş dünyasının tanınmış yayınlarından Forbes'ta yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin, her geçen gün değer kaybeden Türk Lirası’nı düze çıkarabilmek için Bitcoin kullanması gerektiği savunuldu.
ABD merkezli U.S. Global Investors yatırım şirketinde CEO olarak görev yapan Frank Holmes, Forbes dergisi için kaleme aldığı bir makalede, Türk ekonomisinin kurtuluşu için alışılmadık bir reçete sundu. Holmes, hükümetlerin kontrolünde olan yerel para birimlerinin artık sona yaklaştığını savunarak Türkiye’nin ekonomik buhrandan çıkışının Bitcoin’de olduğunu öne sürdü.
NEDEN YASAKLIYORLAR?
Bitcoin’in hiçbir devlet tarafından üretilmediğini ve herhangi bir devletin kontrolünde olmadığını, tamamen bağımsız olduğunu belirten Holmes, geleneksel para birimlerinin uluslararası transferinde sorunlar yaşanabildiğini, ancak Bitcoin’de bu türden sorunların yaşanmadığını belirtti.
Öte yandan, hiçbir hükümet görevlisinin Bitcoin üzerindeki kontrol sağlayamayacağını öne süren Holmes, “Çin ve Türkiye gibi ülkelerin neden Bitcoin’i yasaklamaya çalıştığı artık daha mantıklı geliyor” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN ÖRNEĞİ
Makalesinde, hükümet liderlerinin para politikasını idare edemeyeceğini savunan Holmes, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değer kaybeden Türk Lirası’nı ayağa kaldırmak için faiz indirimini savunmasını eleştirdi.
Holmes ayrıca, serbest piyasaya inandığını belirterek rekabetin yeniliği beslediğini ve fiyatları kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Holmes, “Piyasadaki tekeller tam tersi etkiye sahiptir. Elbette para birimlerini ‘tekel’ olarak düşünmüyoruz. Fakat belki de düşünmemizin zamanı gelmiştir” dedi.
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