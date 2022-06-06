Fransa: BAE, Rus petrolüne alternatif olabilir

06 Haziran 2022 Pazartesi, 09:36

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus gazı ve petrolüne alternatif arayışında olduklarını, BAE'nin Rus petrolüne en azından geçici bir alternatif olabileceğini söyledi.

Bruno Le Maire, "BAE ile görüşmeler şimdiden başladı, Rus petrolüne bir alternatif bulmalıyız" dedi.

Le Maire, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı enerji bağımsızlığı politikasını savunduklarına değindi.

Le Maire ayrıca, ekolojik geçişe yatırımları hızlandıracaklarını belirterek, genel seçimden sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili hızlandırıcı adımlar atılmasının önünü açacak bir yasayı masaya getireceklerine işaret etti.

'PUTİN, AVRUPA PROJESİ'Nİ SEVMİYOR'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, "(AB ülkelerinin) Rus gazından kurtularak, bir an önce bağımsızlıklarına tekrar kavuşmaları gerekiyor. Çünkü Putin, Avrupa projesini sevmiyor" ifadelerini kullandı.

Thierry Breton, Putin'in gazı kullanarak Avrupalıları bölmeye çalıştığını iddia etti.

AB'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketinde, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 92 oranında azaltılması yer alıyor.