Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.
Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
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