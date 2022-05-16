Fransa Başbakanı Castex istifa etti

Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.

AA
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:09
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Abone Ol google-news

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği belirtildi.

Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.

Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.


fransa Jean Castex

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler