Cahit Özkan cephesinden 'istifa' iddialarına yanıt
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevinden alındığı iddia edildi. Cumhuriyet'in ulaştığı Cahit Özkan'ın danışmanı Özkan'ın görevden alındığına dair iddiaların doğru olmadığını, Özkan'ın görevine devam ettiğini açıkladı.
YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgi sözleri gündeme oturdu.
Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” açıklamalarında bulunmuştu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını ifade etti. Çelik'in açıklamasının ardından "Cahit Özkan görevden alınacak mı?" sorusu akıllara geldi.
Cumhuriyet.com.tr'den Mehmet Oflaz'ın ulaştığı Özkan'ın danışmanı, Özkan'ın görevden alındığına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.
İstifa iddialarının gündemde olduğu ve bir açıklama yapılıp yapılmayacağını sorduğumuz Özkan'ın danışmanı, "Bilmiyoruz, henüz öyle bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Özkan'ın "istifası gibi bir durumun söz konusu olmadığını" söyleyen danışman, "Cahit Özkan görevine devam ediyor" açıklamasında bulundu.
BASIN TOPLANTISI İPTAL
Öte yandan; Cahit Özkan'ın bir diğer danışmanı ise bugün TBMM'de yapılması planlanan basın toplantısının yapılmayacağını söyledi.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı