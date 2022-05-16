Cahit Özkan cephesinden 'istifa' iddialarına yanıt

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:52

YouTube'da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgi sözleri gündeme oturdu.

Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti” açıklamalarında bulunmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Özkan'ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını ifade etti. Çelik'in açıklamasının ardından "Cahit Özkan görevden alınacak mı?" sorusu akıllara geldi.

Cumhuriyet.com.tr'den Mehmet Oflaz'ın ulaştığı Özkan'ın danışmanı, Özkan'ın görevden alındığına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

İstifa iddialarının gündemde olduğu ve bir açıklama yapılıp yapılmayacağını sorduğumuz Özkan'ın danışmanı, "Bilmiyoruz, henüz öyle bir bilgimiz yok" ifadelerini kullandı. Özkan'ın "istifası gibi bir durumun söz konusu olmadığını" söyleyen danışman, "Cahit Özkan görevine devam ediyor" açıklamasında bulundu.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

Öte yandan; Cahit Özkan'ın bir diğer danışmanı ise bugün TBMM'de yapılması planlanan basın toplantısının yapılmayacağını söyledi.