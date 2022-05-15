Üniversite hastanesinde kriz: Kalan tek hoca da istifa etti, bölüm kapandı

15 Mayıs 2022 Pazar, 18:53

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Güldür'ün görevinden istifa ettiği öğrenildi. Hastanede bu alanda görevli tek hekim olan Güldür’ün ayrılması ile bölüm kapandı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler de istifa üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Tek patoloji hocamız istifa etti ve bölüm kapandı. Söyleyeceklerim bu kadar!!” diye yazdı.

Üniversite hastanesinde çalışan birçok hekim geçmiş dönemlerde istifa ederek özel hastanelerde çalışmaya başlamıştı. Önceki dönem Şanlıurfa Tabip Odası (TTB) Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla, bu istifa dalgasını Cumhuriyet'e değerlendirdİ.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son dönemdeki bölüm kapanmalarının birkaç sebebi olduğunu belirten Yüksekyayla, "En temel sebep hükümetin 2003 yılında uygulamaya başladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığı bir sektör, bir meta olarak görmesidir. Yine üniversiteleri 'ele geçirilmesi gereken yerler' olarak gören mantık, kadrolaşma, liyakatsiz alımlar ile üniversitelerin içini boşaltmış kuruluş amaçlarından uzaklaştırmıştır. Özünde eğitim merkezi olan öğrenci ve asistan hekimlerin eğitim alması gereken tıp fakültelerinin tamamen hizmet sunumu üzerine kurgulanmaya başlaması üniversitedeki akademisyenlerin ayrılmasına yol açan sebeplerden oldu. Yine ekonomik olarak çok zor durumda bırakılan üniversite hastanelerindeki yetersizlikler eksiklikler hocaların ayrılmasını hızlandırdı. Tüm hekim camiasının içinde bulunduğu ekonomik sorunlar üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerde de belirgin olup hem asistan hekimler hem hocalar çok komik ücretlere çalışmak zorunda kalmıştır. Tüm bunların sonucu olarak da üniversiteler bir çok bölümde hoca bulamaz hale gelmiştir" dedi.

Urfa yerelinde artan Suriyeli sığınmacı yüküne de dikkat çeken Yüksekyayla, "Kışkırtılmış sağlık talebi ile birlikte hastanelerde iş yükü dayanılmaz bir hal almıştır. Hekimler günde 150-200 hasta bakmak zorunda bırakılmaktadır. Sağlık politikaları hem de üniversitelere bakış açısı değişmedikçe, liyakat esaslı yönetimler ve alımlar yapılmadıkça bölümlerin birçoğu kapanma tehlikesi yaşayacaktır" diye konuştu.

ERKMEN: GÜNÜ KURTARIYORUZ

Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Fırat Erkmen de kentteki sağlık hizmetlerinde karşı karşıya olunan tabloyu "Şu an şehirde özellikle cerrahi alanlarda, daha da özelde beyin cerrahi, kalp ve damar cerrahisi ve çocuk cerrahisi sayısı azlığı nedeniyle normalde hastane icabı tutmaları gerekirken il icabı nöbet tutuyorlar. Yani kısacası nöbetlerindeki branşlarıyla ilgili o akşamki vakalar 3 milyonluk şehirde sadece onlara geliyor" diyerek özetledi.

Ayrıca kadın doğum doktoru azlığı nedeniyle ilçelerden dahi doktorların merkeze nöbetlere geldiğini aktaran Erkmen "Doktorlarımız bir gün Halfeti'de bir gün Birecik'te bir gün Suruç'ta bir gün merkezde nöbet tutuyorlar. Sadece günü ve ayı kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel hastanelere ve yurtdışına kaçışın da çok fazla olduğunun altını çizen Erkmen "Şu an eğer şehirde bir sağlık sistemi devam ediyorsa doktor arkadaşlarımızın fedakarlığı üzerinden devam ediyor" vurgusu yaptı.

Sağlık politikaları sonucu hekimler üzerinde ciddi bir baskı oluştuğunu dile getiren Erkmen, sözlerini "Bunlar kışkırtılmış sağlık sonucu yüksek hasta sayıları, 5 dakikada bir hasta randevu sistemi ve üstüne randevusuz hasta bakma baskısı, sağlıkta şiddet Urfa'da hekimlerin her an korkusu. Tüm Türkiye'de hekimler bu baskı altında ama Urfa’nın yerel özellikleri bu baskıları daha da çekilmez hale getirebiliyor" ifadeleriyle tamamladı.