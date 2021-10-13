Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan 2030 planları
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız sanayisini ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yeniden yapılandırmak için 30 milyar Avro’luk bir yatırım planı açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala Elysee Sarayı’nda girişimcilerle düzenlenen etkinlikte konuşan Macron, “Fransa 2030” adlı uzun vadeli yol haritasını duyurdu.
DW’nin haberine göre Macron, Fransa’nın sanayideki geleceğinin inşasında kökleşmiş sanayi devlerinin yanında start-up şirketlere kilit rol düştüğünü kaydetti. Macron, Fransa’nın 2030 yılına kadar yeşil hidrojen alanında dünya lideri konumuna yükselmesini hedeflediklerini, ülkenin önümüzdeki on yıllık zaman diliminde iki milyon elektrikli ve hibrit otomobil ile düşük karbon salınımlı uçak üretecek duruma gelmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca başta küçük ölçekli nükleer reaktörlerin tasarımı olmak üzere nükleer enerji üretimine 1 milyar Avro’luk yatırım yapacaklarını açıkladı.
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