Fransa'da Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Macron'un yeni başbakan ataması bekleniyor

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un günler içinde yeni başbakan ataması bekleniyor.

Fransa'da güvenoyu alamayan merkez sağcı Bayrou, istifasını yarın Macron'a sunacak.

Aşırı sağ ve sol partilerden oluşan muhalefet kanadı, hükümetin düşmesini memnuniyetle karşılarken, Macron'un nasıl bir yeni hükümet formülü bulacağı ve 2026 bütçesinin akıbeti merak edilen konular arasında yer alıyor.

Elysee Sarayı, Macron'un gelecek günlerde Bayrou'nun halefini atayacağını bildirirken, bu isim daha önce iktidarın kendi cephesine çekmeye çalıştığı sosyalistlerden de olabilir.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Genel Sekreteri Jordan Bardella, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bayrou hükümetinin sayfası artık çevrildi" dedi.

Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bayrou'nun düşmesinin ardından yeni başbakanın, 2024'teki genel seçimlerin kazananı NFP'nin sıralarından çıkması gerektiğini vurguladı.

Tondelier, "Genel seçimlerden bir yıl sonra, Fransızların oylarına saygı duymanın zamanı çoktan geldi. Bizler hazırız" değerlendirmesinde bulundu.