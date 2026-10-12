Fransa'da cumhurbaşkanı adayına saldırı: Başından aşağı un döküldü

Fransa'da Avrupa Parlamentosu üyesi Raphaël Glucksmann, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde düzenlenen sosyal demokrat solun ön seçimini kazanmasının ardından Paris'te unlu saldırıya uğradı.
Olay, 11 Ekim Pazar akşamı Paris'in 20. bölgesinde bulunan La Cantine de Belleville adlı barın önünde meydana geldi.
Ön seçim zaferini kutlamak için barda bulunan Glucksmann, kutlamanın ardından taksiye binmek üzere dışarı çıktığı sırada saldırıya uğradı.
Olay anına ilişkin görüntülerde, Glucksmann'ın arkasından yaklaşan bir kişinin elindeki un paketini siyasetçinin başından aşağı boşalttığı görüldü.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve eyleminin gerekçesi hakkında bilgi paylaşılmadı.
YÜZDE 66'NIN ÜZERİNDE OY ALDI
Glucksmann, saldırıdan kısa süre önce Fransa'da sosyal demokrat solun 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için düzenlediği ön seçimi kazanmıştı.
Oyların yüzde 66'sından fazlasını alan Glucksmann, sosyal demokrat solun cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.
Saldırı, Glucksmann'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından düzenlenen zafer kutlaması sırasında gerçekleşti.
Glucksmann, ön seçimde yüzde 66'nın üzerinde oy aldı.