Fransa’da kripto bağlantılı kaçırma: Hakim ve annesi 30 saat rehin tutuldu

Fransa’da 35 yaşındaki bir kadın hakim ile yaşlı annesi, kripto para üzerinden fidye talep edilen bir kaçırma olayında yaklaşık 30 saat rehin tutuldu.

Anne ve kız, Drôme bölgesindeki bir garajda alıkonulduktan sonra kendi imkânlarıyla kaçmayı başardı.

Olay, hakimin sevgilisinin telefonuna gönderilen tehdit mesajıyla ortaya çıktı. Mesajda, kripto para üzerinden fidye ödenmemesi halinde kadının sakat bırakılacağı uyarısı yer aldı.

Hakimin sevgilisi, fidye talebini polise bildirdi. Yerel yetkililer, çok sayıda birimin katılımıyla yaklaşık 160 polis memurunun görev aldığı geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Savcı Thierry Dran, anne ve kızın kaçıran kişinin yokluğundan yararlanarak kapıya vurarak yardım istediklerini ve bir komşunun müdahalesiyle kurtulduklarını söyledi. İki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayla bağlantılı olarak pazar günü altı kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bir reşit olmayan kişinin de bulunduğu belirtildi. Ana şüphelilerin 20’li yaşlarda olduğu ve Lyon ile Chambéry kentlerinde yakalandıkları bildirildi.

KRİPTO FİDYELERİ GÜNDEMDE

Olay, Fransa’da ve başka ülkelerde artan kripto para bağlantılı kaçırma vakalarını yeniden gündeme getirdi.

Fidye taleplerinde sıkça Bitcoin istenmesine rağmen uzmanlar, kripto paraların sanıldığı kadar izlenemez olmadığını belirtiyor.

Siber güvenlik uzmanlarına göre blockchain teknolojisi sayesinde kripto para transferleri kamuya açık bir kayıt sisteminde izlenebiliyor ve denetlenebiliyor.

Son dönemde Avrupa’da kripto sektörüyle bağlantılı bazı iş insanları ve yakınlarına yönelik benzer kaçırma girişimleri yaşanmıştı.