Fransa'da okulda silahlı saldırı: 14 yaşındaki öğrenci müdür ve öğretmeni vurdu

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kenti yakınlarında bulunan Aubagne kasabasında bir ortaokulda silahlı saldırı düzenlendi.

Joseph Lakanal Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, 14 yaşındaki bir öğrenci av tüfeğiyle ateş açarak okul müdürü ile bir kadın öğretmeni yaraladı.

Aubagne Belediye Başkanı Jean-Pierre Squillari, saldırganın polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce bir okul görevlisi tarafından silahsızlandırıldığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Squillari, her iki kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

SİLAHI GİTAR ÇANTASINDA OKULA SOKTU

Fransız BFMTV televizyonunun haberine göre, 14 yaşındaki öğrenci av tüfeğini bir gitar çantasına gizleyerek okula getirdi.

Belediye Başkanı Squillari, saldırının okul koridorunda gerçekleştiğini belirterek, "Bu okulda eğitim gören bir çocuk. Okula tüfekle girdi. Nasıl girdiğini soruşturma ortaya çıkaracak. Koridorda müdüre ve bir öğretmene doğru iki el ateş etti" dedi.

Saldırının ardından gözaltına alınan öğrencinin eylemi hangi gerekçeyle gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi.

Saldırı, Fransa genelinde yaklaşık üç haftadır devam eden ve zaman zaman şiddet olaylarına sahne olan lise öğrencilerinin protestolarının gölgesinde gerçekleşti.

Ancak ilk bulgular, silahlı saldırıyla ülke genelindeki protestolar arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna işaret etmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da pazartesi günü yaptığı açıklamada, öğrenci protestoları sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Saldırının nedenine ilişkin inceleme sürüyor.