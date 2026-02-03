Fransa’da X’e polis baskını: Musk ifadeye çağrıldı, soruşturma genişletildi

Fransa’da siber suçlarla mücadele eden polis ekipleri, Europol desteğiyle X’in Fransa’daki ofislerine baskın düzenledi.

Paris Savcılığı, operasyonun X’in algoritmasının önerdiği içeriklere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Savcılık, soruşturmanın daha sonra X’in yapay zekâ sohbet botu Grok’u da kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Açıklamada, platformun içerik öneri sisteminin yanı sıra yapay zekâ destekli içerik üretiminin de mercek altına alındığı belirtildi.

Paris Savcılığı, Elon Musk ile X’in eski Üst Yöneticisi Linda Yaccarino’nun nisan ayında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını duyurdu. X cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

X, daha önce soruşturmayı “ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı” olarak nitelendirmiş, algoritmanın manipüle edildiği iddialarını reddetmişti. Platform, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunmuştu.

Savcılık, X’in birden fazla alanda yasa ihlali yapıp yapmadığını araştırıyor. İncelenen olası suçlar arasında çocuk pornografisi niteliğindeki görüntülerin bulundurulması veya organize biçimde dağıtılmasına iştirak, cinsel içerikli deepfake’lerle kişilik haklarının ihlali ve organize gruplar tarafından yapılan hileli veri çekimi yer alıyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

X’e yönelik soruşturma Ocak 2025’te başlatılmış, Temmuz 2025’te ise platformda dolaşıma giren cinsel içerikli deepfake’ler ve Holokost inkârı içeren paylaşımlar nedeniyle kapsamı genişletilmişti.

Savcılık, soruşturmanın çok boyutlu olarak sürdüğünü vurguladı.

X, son dönemde Grok üzerinden üretilen ve çoğu zaman kadınların rızası olmadan gerçek fotoğraflar kullanılarak oluşturulan cinsel içerikli görseller nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Tepkilerin ardından şirket, söz konusu uygulamayı engellemek zorunda kalmıştı.

Ocak ayının sonlarında European Commission, Grok üzerinden üretilen görüntülere ilişkin endişeler nedeniyle X’in çatı şirketi xAI hakkında soruşturma başlatmıştı.

Benzer bir inceleme daha önce İngiltere’nin medya düzenleyicisi Ofcom tarafından da yürütülmüştü.