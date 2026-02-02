Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmene 60 bin lira, İtalyan öğretmene 360 bin lira maaş!

İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlere yapılan adaletsizliğe karşı çıkan öğretmenler, bugün greve başladı. Greve okulda bulunan 17 Türk öğretmenden 15’i katılırken yapılan basın açıklamasında “Bugün burada sadece bir hak arayışı için değil, çiğnenen mesleki onurumuzu ayağa kaldırmak, emeğimizin hiçe sayılmasına dur demek ve Türk öğretmenlerinin kendi vatanında sahipsiz olmadığını bir kez daha haykırmak için buradayız” denildi.

Aylardır sonuç alınamayan görüşmelere ilişkin “Yönetimin vurdumduymazlığına karşı sabır taşımız çatlamış, kelimelerimiz tükenmiştir” sözleriyle tepki gösterilen metinde “Bugünden itibaren okul koridorlarında sessizlik değil, emeğin haklı isyanı yankılanacaktır. Artık söz bitmiştir. Son sözü, grevimiz söyleyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası’na (TEZ-KOOP-İŞ) bağlı öğretmenler tarafından başlatılan grevde Özel İtalyan Lisesi Grev Gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek Cumhuriyet'e konuştu. İtalyan öğretmenlerin 6-7 bin Euro (310-360 bin lira) maaş aldığı yerde Türk öğretmenlere 55-70 bin lira bandında maaş verildiğini söyleyen Gülek, “Ayrımın nedenini sorduğumuzda İtalya’da enflasyon yok diyorlar ancak Türk öğrencilerden okul ücretini Türkiye’deki enflasyon oranı üzerinden alıyorlar” dedi.

''KURUMSAL SORUMLULUK ALINMIYOR''

Daha önce okul yönetimine çağrıda bulunduklarını ve okul yönetimini sağduyulu davranıp adaleti tahsis etmeye çağırdıklarını anımsatan Gülek, “O gün, bu sürecin greve gitmemesi adına masada olduğumuzu, yapıcı tavrımızı koruduğumuzu ve iyi niyetli bir çözüm beklediğimizi açıkça ifade etmiştik. Ancak o günden bugüne geçen yaklaşık iki aylık süre zarfında okul yönetimi; diyaloğu, sağduyuyu, nezaketi ve kurumsal sorumluluğu tamamen terk ederek, eğitim tarihimize geçecek büyük bir vurdumduymazlık örneği sergilemiştir” dedi.

Öğretmenlere grevden başka çare kalmadığını söyleyen Gülek, “Sınıfların boş kalmasının ve eğitim faaliyetlerinin durmasının asıl sorumlusu, uzlaşı zeminini yok eden okul yönetimidir. bu sorumsuzluk sadece biz öğretmenleri değil, çocuklarını yüksek eğitim ücretleri ödeyerek bu okula gönderen velilerimizi ve geleceğimiz olan öğrencilerimizi de derin bir mağduriyete sürüklemiştir” tespitinde bulundu.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI

“Bugün başlattığımız bu grev, yalnızca bir ücret uyuşmazlığının çok ötesindedir; bu, ‘aynı okul, iki farklı dünya’ dayatmasına karşı bir haysiyet mücadelesidir” diyen Gülek, sözlerine şöyle devam etti: “İtalyan meslektaşlarıyla aynı sınıflara girip aynı akademik sorumlulukları üstlenirken, Türk öğretmenlerin 6 kat daha düşük ücretlere mahkûm edilmesi hiçbir teknik gerekçeyle, hiçbir vicdani izahla temellendirilemez. Son dört yılda okul ücretlerini avro bazında yüzde 300 artıran bir yönetimin, öğretmen maaşlarını yüzde 30 gibi gülünç oranlarda baskılaması ve 2025 yılı için yüzde 0 artış teklif etmesi, emeğe yapılan bir hakarettir. Bizler, kendi ülkemizde reva görülen bu düşük statüyü, omuzlarımıza yüklenen ağır ders yüklerini ve ek ödemesiz nöbet görevlerini reddediyoruz. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine bir kez daha açık çağrıda bulunuyoruz: Devletimizin ilgili makamları, Türk öğretmenlerin sahipsiz olmadığını hissettirmeli ve mesleki onurumuzu koruyacak iradeyi net bir şekilde ortaya koymalıdır.”