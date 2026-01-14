Fransa’dan Grönland hamlesi: Konsolosluk açıyor

Fransa, Arktik bölgesinde artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde Grönland’daki diplomatik varlığını genişletme kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, 6 Şubat’ta Grönland’da konsolosluk açılacağını açıkladı.

Barrot, kararın geçen yıldan bu yana planlandığını belirtirken, açıklamanın ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinde kontrol kurma yönündeki çıkışlarının gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

RTL radyosuna konuşan Barrot, Fransa’nın Grönland’da konsolosluk açma hamlesinin yeni bir gelişme olmadığını vurgulayarak, “Bu adım geçen yıldan beri planlanıyordu” dedi.

Barrot, Arktik’teki gelişmelerin hem Avrupa hem de NATO açısından yakından takip edildiğini ifade etti.

“GRÖNLAND'A ŞANTAJ YAPILMAMALI”

Barrot, ABD’nin Grönland’a yönelik tutumuna da açık bir dille karşı çıktı.

Washington’un, Grönland üzerinde kontrol kurma isteğini dile getirmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Barrot, “ABD, Grönland’ı şantajla baskı altına almaktan vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.

Barrot, olası bir gerilimin NATO içindeki dengeleri de sarsacağına işaret ederek, “Başka bir NATO üyesine saldırmak hiçbir anlam ifade etmez. Bu, ABD’nin çıkarlarına da aykırı olur” dedi.

Barrot, “Bu nedenle bu şantajın açıkça sona ermesi gerekiyor” sözleriyle açıklamasını tamamladı.