Fransa’dan İsrailli bakana giriş yasağı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze’ye gitmeye çalışan yardım filosundaki Avrupalı aktivistlere yönelik muamele nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dikkat çekici bir karar alındığını açıkladı.

Barrot, Ben-Gvir’in artık Fransa topraklarına giriş yapamayacağını duyurdu.

Kararın, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud filosunda bulunan Fransız ve Avrupalı aktivistlere yönelik olayların ardından alındığı belirtildi.

“FRANSA BUNU KABUL EDEMEZ”

Fransız Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fransa, Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, korkutulmasını veya kötü muameleye maruz bırakılmasını kabul edemez.

Barrot ayrıca, Ben-Gvir’in eylemlerinin İsrail içindeki çok sayıda siyasetçi tarafından da eleştirildiğini belirtti.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu olaylar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti teşvik eden uzun açıklama ve eylem zincirinin devamıdır.

À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français.



Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud.



Nous désapprouvons la démarche de cette flottille… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 23, 2026

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

AB’YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Fransa, yalnızca ulusal düzeyde adım atmakla kalmadı; Avrupa Birliği’ni de harekete geçmeye çağırdı.

Barrot, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile benzer görüşte olduğunu belirterek, AB’nin de Itamar Ben-Gvir’e yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

İtalya’nın ardından İrlanda Başbakanı Micheal Martin da Avrupa Konseyi Başkanı’na mektup göndererek, İsrail’in filodaki AB vatandaşlarına yönelik muamelesinin bir sonraki AB zirvesinde resmen ele alınmasını talep etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kararın ardından dolaşıma giren görüntüler Avrupa’da büyük tartışma yarattı.

Videolarda, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun koalisyon ortaklarından biri olan Ben-Gvir’in, elleri arkadan bağlanmış ve diz çöktürülmüş aktivistlerin arasında dolaştığı görüldü.

Görüntülerde Ben-Gvir’in İsrail bayrağı salladığı ve gözaltındaki aktivistlerle alay ettiği iddia edildi.

44 ÜLKEDEN 428 KİŞİ VARDI

Küresel Sumud filosu, Gazze Şeridi’ne yönelik 2007’den bu yana süren İsrail ablukasını kırmak amacıyla Perşembe günü Marmaris’ten yola çıkmıştı.

Filoda 44 farklı ülkeden toplam 428 kişinin bulunduğu belirtildi.