Fransa İçişleri Bakanı'ndan yeni açıklama: Bin kişi gözaltında
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından salı günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler gece boyu devam etti. Araçlar, kamu binaları ve dükkanlar ateşe verilirken, bazı mağazalar yağmalandı.
GÖZALTI SAYISI ARTIYOR
Son olarak Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede çıkan olaylarda bin kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.
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