Fransa, Mali'deki Gossi askeri üssünü terk etti
Fransa, Mali'deki Gossi askeri üssünü terk etti.
Fransa, Mali'den ayrılmayı sürdürüyor. Sahel bölgesinde 4600 askerini konuşlandıran Fransa, Mali'deki bir üssü daha terk etti.
Paris, Barkhane operasyonlarını durdurarak, Mali'den ayrılmasının ardından Gossi askeri üssünü de Mali ordusuna teslim etti.
Fransa, Şubat ayında, Mali'den askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı. Gossi asker üssü, geçen yıl ülkenin kuzeyindeki Kidal, Tessalit ve Timbuktu askeri üslerinin geri verilmesinin ardından Mali ordusuna iade edilen dördüncü askeri üs oldu.
FRANSA MALİ'YE NE ZAMAN GELDİ?
Fransa, ilk kez 2013 yılında Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde Mali'ye asker konuşlandırmıştı.
Fransız askerler, daha önce Mali'de yer alan Menaka ve Gao üslerini de Malili güvenlik güçlerine devretmişti.
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