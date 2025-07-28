Fransa’nın savunma devine siber saldırı: Nükleer kodlar tehlikede mi?

Saldırıyı üstlenen bilgisayar korsanları, karanlık internet forumlarında Fransa’ya ait nükleer denizaltıların ve fırkateynlerin sistemlerine dair çok gizli verileri ele geçirdiklerini iddia etti.

Paylaştıkları ilk belgeler arasında denizaltı silah sistemlerine ait kaynak kodların da bulunduğu öne sürülüyor.

Hackerlar, Naval Group’a 72 saat süre tanıdı. Şu ana dek yaklaşık 30 gigabaytlık belge yayınlandı; saldırganlar ellerinde daha fazla veri olduğunu belirtiyor.

“BİZİM BULGULARIMIZA GÖRE SİSTEMİMİZE SIZMADILAR”

Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip olan Naval Group, Fransız Donanması için uçak gemileri ve Barracuda sınıfı nükleer denizaltılar da dâhil olmak üzere birçok önemli gemi inşa ediyor.

Şirketin sözcüsü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Naval Group, siber kötü niyetli bir saldırı iddiasıyla itibarımızı hedef alan bir girişimin farkındadır. Hemen teknik incelemeler başlatılmıştır. Şu ana dek bilgi işlem sistemlerimize yönelik herhangi bir dış müdahale tespit edilmemiştir.”

Sözcü ayrıca, tüm ekiplerin verilerin kaynağı, özgünlüğü ve içeriğiyle ilgili detaylı incelemeler yürüttüğünü belirtti.

KÜRESEL SİBER SALDIRI DALGASI İÇİNDE YENİ BİR HALKA

Bu iddia, son dönemde artan siber saldırılar zincirinin bir parçası.

Geçtiğimiz hafta, Microsoft’un belge paylaşım platformu SharePoint’teki ciddi bir güvenlik açığı gündeme gelmişti.

Bu açık sayesinde, Çin bağlantılı olduğu düşünülen korsanlar ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi gibi kurumları hedef almış, ancak hassas dosyaların ele geçirilmediği belirtilmişti.

Naval Group, yıllık 4.4 milyar euroyu aşkın cirosu ve 15 binden fazla çalışanıyla Fransa’nın en büyük askeri gemi üreticisi konumunda.

Şirketin hisselerinin yaklaşık üçte ikisi Fransız devleti, geri kalanı ise savunma devi Thales tarafından kontrol ediliyor.