Fransa, Rusya için özel mahkemeyi reddetti: Henüz o aşamada değiliz

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:55

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Fransa'nın, Rus yetkililerin yargılanması için özel bir mahkeme kurulması fikrini desteklemediğini söyledi.

Catherine Colonna, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çalışmalarını desteklediklerini ve Ukrayna'ya müfettişler gönderdiklerini bildirdi.

Colonna, "Elimizde birtakım araçlar var. Henüz sahip olmadığımız ve uluslararası yargı sistemine değer katabilecek ilave araçlar oluşturmayı da düşünebiliriz. Meşru bir adım atılmalıdır ki, böyle bir mahkeme kurulursa meşru ve etkili olarak algılanabilsin. Henüz o aşamada değiliz" dedi.

Colonna, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bu konuları görüştüğünü söyledi.

Colonna, "Şu anda, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının kirliliğine karşı mücadele etmek isteyenler için halihazırda mevcut olan araçların etkinliğini engelleyecek hiçbir şey yapmayacağız" diye konuştu.