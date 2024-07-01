Fransa seçimlerinde ilk turun galibi Le Pen oldu

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:35

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:35

Sol partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi yüzde 27,99 oyla ikinci olurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Ensemble’ ittifakı ise üçüncü sırada kaldı. Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından erken seçim kararı almıştı.

Fransa’da AP seçimlerinde aşırı sağın yüksek oranda oy alması sonucu Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı. Macron’un bu kararı batı medyasında ‘beklenmedik bir karar’ olarak karşılanmış ve anketler aşırı sağcı lider Le Pen’in seçimleri önde bitirebileceğine dikkat çekmişti.

Ülkede dün yapılan seçimlerde, Le Pen’in liderliğini yaptığı Ulusal Birlik partisi oyların yüzde 33,15’ini, sol partilerin oluşturduğu ittifak Yeni Halk Cephesi’nin oyların yüzde 27,99’unu, Macron’un Ensemble ittifakı ise oyların yüzde 20,83’ünü aldı.

Seçimin ikinci turu, 7 Temmuz’da yapılacak. Fransız medyası, bazı partilerin seçimden çekilebileceğini, taraf değiştirebileceğini ya da ikinci turda yarışacak diğer partilere destek verebileceğini duyurdu.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 59

Fransa İçişleri Bakanlığı, dün saat 17.00 itibarıyla seçime katılım oranını yüzde 59,39 olarak açıklamıştı. Bakanlık, “30 Haziran Pazar günü saat 17:00 itibariyle 2024 genel seçimlerine katılım oranı yüzde 59,39'dur. 2022 yılında aynı saatte seçime katılım oranı yüzde 39,42 idi” denildi.

2022 SEÇİMLERİ

Fransa’da 2022 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Emmanuel Macron, oyların yüzde 27,9’unu, Le Pen yüzde 23.2’sini, solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 22’sini almıştı.

Melenchon, ikinci tura kalan Macron’a desteğini açıklamış ve Le Pen’in Cumhurbaşkanı seçilmesini ‘engellemişti.’ İkinci turda Macron yüzde 58.55 oy alarak seçilmiş, Le Pen ise yüzde 41.45 oy almıştı.