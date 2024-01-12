Fransa siyasetinde çatlak: Bakan oldu partisinden ihraç edildi

Fransa'nın yeni atanan Kültür Bakanı Rachida Dati'nin merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisinden atıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:05
Fransa siyasetinde çatlak: Bakan oldu partisinden ihraç edildi
Abone Ol google-news
Player Alanı

LR Partisi Genel Başkanı Eric Ciotti, X sosyal medya platformundan Dati'nin partilerinden ihraç edildiğini duyurdu.

Ciotti, "Rachida Dati hükümete girmeyi seçti. Kendisini siyasi ailemizin dışında konumlandırıyor" ifadesini kullandı.

Dati'nin artık Cumhuriyetçiler partisinde olmadığını açıklayan Ciotti, partilerinin muhalefette olduğunu belirtti.

Ciotti, Dati'nin yaptığı seçim karşısında gerekli sonuçları çıkardıklarına vurguladı.

Başbakan Gabriel Attal'ın kabinesine bugün Kültür Bakanı olarak atanan Dati, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.


fransa

İlgili Haberler

Fransa'nın yeni Başbakanı, sevgilisini bakan yaptı

Fransa'nın yeni Başbakanı, sevgilisini bakan yaptı
Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir? Fransa'nın ilk eşcinsel Başbakanı Gabriel Attal kaç yaşında?

Fransa Başbakanı Gabriel Attal kimdir? Fransa'nın ilk eşcinsel Başbakanı Gabriel Attal kaç yaşında?
Fransa'da bir ilk: Eşcinsel Başbakan

Fransa'da bir ilk: Eşcinsel Başbakan

En Çok Okunan Haberler