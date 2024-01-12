Fransa'nın yeni Başbakanı, sevgilisini bakan yaptı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:44

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elisabeth Borne'un bıraktığı başbakanlık koltuğuna Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

34 yaşındaki Attal, bugüne kadar Laurent Fabius'un taşıdığı "Fransa’nın en genç başbakanı" unvanının yeni sahibi oldu.

Attal, 2017 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne'yi Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Emmanuel Macron'un yakın çalışma arkadaşlarından olan Sejourne, "yeterince siyasi olmadığı ve alanında yeterli olmadığı" düşünülen Catherine Colonna'nın yerine hükümete katıldı.

Gençliğinin bir bölümünü Arjantin'de geçirmiş, İspanyolca da dahil olmak üzere birçok dil bilen Sejourne, 38 yaşında "ülkenin en genç Dışişleri Bakanı" oldu.

Fransız basınına göre Macron, Séjourné'yi seçerek, Colonna tarafından yönetildiği için sürekli eleştirilerin hedefi olan Dışişleri Bakanlığı'nın "görünürlüğünü yeniden sağlamayı" amaçlıyor.