Fransa, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceğini açıkladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Fransa, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:37
Fransa, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndereceğini açıkladı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Türkiye'ye yardım ekibi sevk edileceğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 139 Fransız sivil güvenlik kurtarma görevlisinin arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bu akşamı Türkiye'ye uçacağını söyledi. 

Darmanin attığı bir tweet'te yardım müdahalesinin "Cumhurbaşkanının talebi üzerine" ve "Avrupa dayanışma mekanizmasının bir parçası" üzerine gerçekleştceğini dile getirdi. 

Darmanin, "Fransa bu korkunç koşullarda Türkiye ile tam dayanışma içindedir" dedi.


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