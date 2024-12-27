Doktor 'Yanlış okumadınız' diyerek paylaştı: Fransa'dan dönen kuru incirde 20 kat zehir çıktı!
Fransa, Türkiye menşeli kuru incir için uyarı yayımladı. İncirdeki aflatoksin ve toplam mikotoksin izin verilen sınır değerin tam 20 katı çıktı. Doç. Dr. Yavuz, "Yanlış okumadınız" sözleriyle verileri paylaştı.
Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit ya da aflatoksin bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.
Avrupa Birliği Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bu kez Fransa'ya gönderilen kuru incir için alarm verdi.
SINIR DEĞERİN 20 KATI
Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransa Türkiye menşeli bir gıda ile ilgili uyarı yayınladı. Ürün kuru incir. Aflatoksin ve toplam mikotoksin izin verilen sınır değerin tam 20 katı. Evet ne siz yanlış okudunuz ne ben yanlış yazdım Sınır değerin tam 20 katı Aflatoksinler en toksik mikotoksinler arasında" dedi.
'KANSERE NEDEN OLABİLİR'
Yavuz şu uyarılarda bulundu:
"Aflatoksinler Tahıllarda Yağlı tohumlarda Kuru yemişlerde Baharatlarda bulunabilir. Hayvan yemlerinde de bulunabilir ve hayvanların sütlerine geçerek de gıda zincirine girebilir. Yüksek dozda aflatoksinler akut zehirlenmeye yol açabilir ve genellikle karaciğere zarar vererek yaşamı tehdit edebilir. Aflatoksinlerin ayrıca genotoksik olduğu yani DNA'ya zarar verebileceği ve kansere neden olabileceği gösterilmiştir. Aflatoksinlerin insanlarda karaciğer kanserine neden olabileceğine dair kanıtlar da vardır."
Fransa Türkiye menşeli gıda ile ilgili bir uyarı yayınladı.— Cavit Işık Yavuz (@ciyavuz) December 26, 2024
Ürün kuru incir
Aflatoksin ve toplam mikotoksin İzmir n erilen sınır değerin tam 20 katı.
Evet ne siz yanlış okudunuz ne ben yanlış yazdım
Sınır değerin tam 20 katı
Aflatoksinler en toksik mikotoksinler arasında +++ pic.twitter.com/TSnuXD65By
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