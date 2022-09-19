Fransa'da 'eşine tokat attı' iddialarını kabul etti ve istifa etti

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:05

Fransa'da milletvekili Adrien Quattennes, basında çıkan ifşaların ardından istifa etti.

Adrien Quattenens, boşanma sürecinde olduğu eşine "tokat attığı" iddilarını kabul etti ve bu hareketten "çok pişman" olduğunu söyledi.

Quattennens, iddiaları kabul etmesinin ardından Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisindeki "koordinatörlük" görevinden ayrıldığını duyurdu.

Quattennens Twitter'da yaptığı açıklamada, "İstifam eylemcileri ve bana inanan herkesi korumak için LFI'deki koordinatör pozisyonumdan ayrılıyorum" dedi.

Quattennens çifti ifşanın ardından yaptıkları ortak açıklamada, "özel hayatlarına saygı" talebinde bulundu.

32 yaşındaki Quattennens, LFI partisi başkanı Jean-Luc Melenchon'un halefi olarak gösteriliyordu.

Melenchon, Quattennens çifti için "Medya röntgenciliği ve sosyal medya, Adrien ve Celine'in boşanmasında kendisini gösterdi. Adrien bütün sorumluluğu kendi üstüne aldı. Adrien'e güveniyorum ve sevgimi gösteriyorum" açıklamasında bulundu.

"ACIKLI BİR TEPKİ"

Kadınlara yönelik şiddeti önleme konusunda ön saflarda bulunan LFI, bu yıl skandal ile çalkalanıyor. LFI'da daha önce, parti üyeleri Taha Bouhafs ve Eric Coquerel'in cinsel istismar vakaları ortaya çıkmıştı

Sosyal Politikalar komitesinde hizmet veren Senatör Melanie Vogel, Melenchon'un açıklamasını "Başka bir dünya" olarak niteledi.

Sosyalist Parti konsey başkanı Luc Broussy, "Melenchon'un tepkisi içler acısı. Bir kez daha modern, humanist ve feminist solun liderliğini üstlenmekteki acizliğini gösterdi" dedi.