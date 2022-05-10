Fransa'da eski başbakanlardan François Fillon yolsuzluktan hapis cezasına çarptırıldı

10 Mayıs 2022 Salı, 13:44

Fransa'da eski başbakanlardan ve Cumhuriyetçilerin 2017 cumhurbaşkanı adayı François Fillon 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fillon’a ayrıca 375 bin euro para cezası ve 10 yıl seçimlere girememe yasağı getirildi. Fillion’un eşi Penelope da iki yıl hapis cezası aldı.

Fransız mahkemesi, Fillon’u, eşi Penelope ve çocuklarını haksız bir şekilde kamu kaynaklarından faydalanmaktan suçlu buldu. Fillon ve eşinin bu karara itiraz edip bir üst mahkemeye başvurması bekleniyor. Bu karar değişmediği takdirde Fillon bir yıl hapis yatacak.

Mahkeme, 2020 yılında aldığı kararda Fillon'u yolsuzluk suçundan dolayı 3 yılı ertelenmiş toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı davada suçlu bulunan eşi Penelope Fillon ise 3 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

FILLON DAVASINDA NE OLMUŞTU?

2017 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan François Fillon ve eşi Penelope Fillon hakkında "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dolayı dava açılmıştı.

Fillon'un eşinin 8 yıl boyunca mecliste hiç çalışmadan danışman sıfatıyla 900 bin Euro maaş aldığı iddia edilirken Fillon suçlamaları hep reddetti ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmedi. Suçlamalar yapılmadan önce Fillon, cumhurbaşkanlığı yarışında kazanması en muhtemel adaylardan biri olarak öne çıkarken skandalların ortaya çıkmasından sonra anketlerde geriledi ve seçim sonucunda Emmanuel Macron ile Marine Le Pen'den daha az oy alarak ikinci tura bile kalamadı.

Fillon, Nicolas Sarkozy döneminde 5 yıl boyunca başbakanlık yapmıştı.