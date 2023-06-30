Fransa’da gösteriler sürüyor: 667 kişi gözaltında

Yayınlanma: 30.06.2023 - 13:38

Güncelleme: 30.06.2023 - 13:38

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı genci öldürmesinin ardından Salı günü patlak vererek şiddet olaylarına dönüşen gösteriler, güvenliğin arttırılmasına rağmen devam ediyor. Gösterilerin üçüncü gecesinde başkent Paris, kuzeydeki Lille, güneydeki Marsilya ve diğer kentlerdeki göstericiler kamu binalarını, dükkanları, ATM’leri ve araçları ateşe verdi, bazı mağazaları ise yağmaladı.

Paris'in doğu banliyölerinden Clichy-sous-Bois'deki göstericiler ilçe meclis binasının girişini ateşe verdi. Göstericiler ayrıca Nael M.’nin öldürüldüğü Nanterre'deki binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.



667 KİŞİ GÖZALTINDA

Şiddet olaylarını bastırmaya çalışan güvenlik güçleri de bir kez daha göstericilerle karşı karşıya geldi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu, göstericiler ise hava fişeklerle karşılık verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan şiddet olaylarında 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.



ÜLKE GENEİNDE 40 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Öte yandan, salı günü Paris’te “dur” ihtarına uymayan Nahel M. adlı sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanmıştı. Gencin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara dökülmüştü.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin dün yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle 5 bini başkent Paris’te olmak üzere Fransa genelinde 40 bin polisi görevlendireceğini duyurmuştu.

