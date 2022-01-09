Fransa’da günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde
Fransa’da son 24 saatte 328 bin 214 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452’ye yükseldi.
Fransa’da korona virüs salgınında günlük vaka sayıları yeniden 300 binin üzerine çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün 328 bin 214 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452’ye yükseldiği bildirildi.
Bir günde 193 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 206’ya ulaştı.
Ülkede 5 Ocak’ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden dikkat çeken karar
- Erdoğan AKP'nin kalesinde
- 'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
- Türkiye’yi bekleyen ‘en büyük tehlike’
- TTB'yi hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
- Canlı yayında tepki çeken sözler
- Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- Londra'da ailesi için sokak mı aldı?
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' hakkında yeni karar
- Bahçeli-Kurtulmuş kavgası