Fransa'da iktidar partisinin siyah milletvekiline ölüm tehdidi içeren ırkçı mektup: Ormanlarınıza geri dönün
Fransa'da iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) mensubu siyah milletvekili Patrice Anato'ya, ırkçı ifadeler ve ölüm tehdidi içeren mektup gönderildi.
Fransa'da milletvekili Patrice Anato, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah kendisini dehşete düşüren ırkçı bir mektup aldığını ve mektubun ölüm tehdidiyle sona erdiğini belirtti.
Hiçbir tehdidin kendisini yolundan döndüremeyeceğini kaydeden Anato, mektupla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
Ce matin, j’ai reçu une lettre d’un racisme effrayant, ponctué d’une menace de mort. Dans le cadre de mon mandat de député, rien ne me détournera de mon action et de mon engagement quotidien.— Patrice Anato (@Patrice_Anato) December 21, 2021
Je déposerai plainte. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/6BVw1jb0b9
Milletvekili Anato'nun paylaştığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:
"Senin de parçası olduğun zenciler, tabiatın bir hatası ve Cumhuriyetimiz için bir utanç. İşe yaramaz, gelişmemiş, ruhu ve beyni olmayan insanlarsınız. Ülkemizin vatandaşlarını temsil için zencilere ihtiyacı yok. Şu anki diktatör Cumhurbaşkanımız yüzünden Fransa'ya çok sayıda zenci, güce kavuşup ülkemizi bozuyorlar. Ülkemize hiçbir fayda sağlamadan buranın avantajlarının tadını çıkarıyorsunuz.Sizi bu ülkeden yok etmek için her şeyi yapacağımızı bilin. Sen ve senin aptal arkadaşların 2022'de kendinizi temsil edemeyeceksiniz. Ülkemizi bozan, nüfusumuzu kirleten ve siyahlaştıran bu yönetim çok oldu. İktidarı geri alacağız. Ormanlarınıza geri dönün ya da gün sayın, hakkınızdan geleceğiz. Size ölüm."
SEÇİM ÖNCESİ IRKÇI VE İSLAMOFOBİK SÖYLEMLERDE ARTIŞ
Ülkede, Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi aşırı sağcı siyasetçilerin de etkisiyle siyaset ve politikada ırkçı ve İslamofobik söylemlerde artış görülmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un henüz adaylığını açıklamadığı seçimlere, solun yanı sıra sağcı ve aşırı sağcı adaylar yoğunlukta yarışacak.
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