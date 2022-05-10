Fransa'da IŞİD riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor

Fransa'da Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yaptığı açıklamada, IŞİD'in tehditlerinden dolayı bunun yapıldığı belirtildi.

AA / Cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 15:53
Fransa'da IŞİD riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör örgütü IŞİD'in saldırı riskine karşı güvenlik güçleri ve valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin güvenliğini artırma talimatı verdi.

Bakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada bu kararı, IŞİD'in tehditlerinin ardından aldıklarını kaydetti.

 

Ulusal basında yer alan haberde, 17 Nisan'da Telegram üzerinden yayımlanan sesli mesajda, IŞİD'in şubat ayında öldürülen eski elebaşının intikamının alınacağı ve Avrupa'daki terör saldırılarını tekrar başlatma çağrısı yapıldığı aktarıldı.


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