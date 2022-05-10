Fransa'da IŞİD riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör örgütü IŞİD'in saldırı riskine karşı güvenlik güçleri ve valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin güvenliğini artırma talimatı verdi.

Bakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada bu kararı, IŞİD'in tehditlerinin ardından aldıklarını kaydetti.

J’ai donné instruction aux préfets, à la @PoliceNationale et à la @Gendarmerie de renforcer la sécurité des lieux de rassemblement et de culte juifs à la suite de menaces du groupe État islamique.https://t.co/8QpurAjZBu