Fransa'da IŞİD riskine karşı Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor
Fransa'da Yahudi toplumunun güvenliği artırılıyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yaptığı açıklamada, IŞİD'in tehditlerinden dolayı bunun yapıldığı belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, terör örgütü IŞİD'in saldırı riskine karşı güvenlik güçleri ve valiliklere Yahudi toplumunun uğrak yerlerinin güvenliğini artırma talimatı verdi.
Bakan, Twitter'dan yaptığı açıklamada bu kararı, IŞİD'in tehditlerinin ardından aldıklarını kaydetti.
J’ai donné instruction aux préfets, à la @PoliceNationale et à la @Gendarmerie de renforcer la sécurité des lieux de rassemblement et de culte juifs à la suite de menaces du groupe État islamique.https://t.co/8QpurAjZBu— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 10, 2022
Ulusal basında yer alan haberde, 17 Nisan'da Telegram üzerinden yayımlanan sesli mesajda, IŞİD'in şubat ayında öldürülen eski elebaşının intikamının alınacağı ve Avrupa'daki terör saldırılarını tekrar başlatma çağrısı yapıldığı aktarıldı.
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