Fransa'da solcu aday yarıştan çekildi
Fransa'da eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını geri çekti.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan ve solun güçlü isimlerinden eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, imza barajını geçemediği gerekçesiyle adaylığını geri çekti.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Taubira, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi adaylık için gerekli olan 500 seçilmişin imzasını toplayamadığını belirtti.
İmza barajı sistemini eleştiren ve bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun olmaması gerektiğine işaret eden Taubira, şu ana kadar sadece 181 imza topladı.
FRANSA'DA ADAYLIK BARAJI SİSTEMİ
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi aday olabilmek için, aday adaylarının reşit olmaları ve en az 30 ilçeden belediye başkanları, milletvekilleri, senatörler, ilçe ve bölge meclis üyeleri gibi yaklaşık 42 bin seçilmişten an az 500 imza toplamaları gerekiyor.
İmza barajına ulaşmak için tanınan süre 4 Mart'ta bitiyor.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak.
Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
İlgili Haberler
- Fransa Cumhurbaşkanlığı'na saldırı girişimi
- Trump'tan aşırı sağcı Fransa Cumhurbaşkanı adayına tavsiyeler
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım atmıyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Yoğun kar geliyor
- Fransa'da solcu aday yarıştan çekildi
- Pozitif kişiliğiyle genç sporculara örnek oluyor
- CHP'li Aydoğan'dan TBMM'ye 'Ukrayna' önergesi
- 'Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin'
- Enes Ünal'a La Liga şoku!
- AKP'li Elitaş'tan ekonomi itirafı
- ADD: Atatürk 86 yıl önce dehasını ortaya koydu
- 'NATO'yla çatışma riski var'
- Yurttaş elektrik faturasına isyan etti