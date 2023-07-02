Fransa'daki protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı

Yayınlanma: 02.07.2023 - 15:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 15:28

Nanterre kentinde bu hafta Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan eylemler her gece devam ediyor.

Fransız BFMTV kanalının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, tüm gece devam eden protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı ve 74 bina hasar gördü.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Nael'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından patlak veren gösterilerde sarı yeleklilerin de görüldüğünü belirterek şimdilik "OHAL uygulanması gerekmediğini" ifade etti.

Nunez, L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evinin yanan bir otomobille hedef alınmasıyla gösterilerde "bir dönüm noktasının aşıldığı" değerlendirmesini yaparak Jeanbrun'ın yakın korumaya alınacağını duyurdu.

Öte yandan, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece evi yanan araçla hedef alınan Belediye Başkanı Jeanbrun ve ailesine desteğini ifade etti.

Darmanin, Jeanbrun ve ailesinin, "alçak ve korkunç bir saldırının kurbanı" olduğunu belirterek olayla ilgili "cinayete teşebbüs" gerekçesiyle açılan soruşturmayı anımsattı.

Fransız Bakan Darmanin, "Bu olayların failleri, yaptıkları iğrenç eylemlerin hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Darmanin, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, L'Hay-les-Rose kentinde Jeanbrun'la bir araya geldi.

Borne, Jeanbrun'a "Hepimiz olanlar karşısında şoke olduk" diyerek, hükümetin kendisini desteklediğini belirtti.

Başbakan Borne, hiçbir belediye başkanının bu tür durumlarda yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Aşırı sağcı siyasetçiler, hükümeti, ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar karşısında yetersiz kalmakla suçlayarak, bir an önce OHAL ilan edilmesini talep etmişti.