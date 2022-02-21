Fransa'dan 'arabuluculuk' hamlesi
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna krizi için 'ABD ile bir zirve teklifi' sunduğu kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan 'Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve teklifini' Moskova'ya iletmesini istediğini bildirdi.
Reuters'ın aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı danışmanı, "İşlerin gidişatını yavaş yavaş değiştiriyoruz. Kremlin'in kabul ettiği diplomatik bir perspektif yaratıyoruz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı danışmanı, Macron'un krizdeki rolü hakkında yorum yaparak "O bir kolaylaştırıcı" ifadelerini kullandı.
"PRENSİPTE ANLAŞILDI"
Macron'un ofisi, Biden ve Putin'in Ukrayna konusunda bir zirve üzerinde prensipte anlaştıklarını ve Avrupa'nın son yıllarda yaşanan en tehlikeli krizinden olası bir çıkış yolu önerdiğini belirtti.
"PUTİN'E KALMIŞ"
AFP'nin haberine göre, ismini vermek istemeyen Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, mevcut durumu "çok tehlikeli" olarak nitelendirerek, "Bugün bir zirveye doğru ilerlemek mümkün... Şimdi seçimini yapmak Başkan Putin'e kalmış" dedi.
Kremlin ise, Putin ve Biden'ın her an bir telefon görüşmesi veya toplantı düzenleyebileceğini, ancak henüz bir zirve için "somut planların" masada olmadığını kaydetmişti.
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