Kylian Mbappe için Fransa Cumhurbaşkanı Macron devreye girdi

19 Şubat 2022 Cumartesi, 17:40

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutabilmek için her yola başvuruyor. Sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Real Madrid'in yolunu tutacağı iddia edilen Mbappe için Paris'te seferberlik devam ediyor.

REKOR MAAŞ ÖNERİLDİ

Henüz oyuncuyla anlaşma sağlayamayan PSG, son olarak 23 yaşındaki futbolcuya haftalık 1 milyon sterlinlik bir sözleşme önerdiği haberleri çıkmıştı. PSG'nin bu teklifi sonrası Mbappe'nin temsilcisinin Fransız yıldızı takımda kalmaya ikna etmeye çalıştığı kaydedilmişi.

İKNA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in 180 milyon euroluk teklifini reddeden PSG, golcü oyuncuyu kalmaya ikna edebileceğine dair inancını hala koruyor.

FRANSA CUMHURBAŞKANI DEVREDE

Fransa basınında yer alan haberlere göre; PSG yönetimi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayıp, Kylian Mbappe'yi Paris'te kalmaya ikna etmesini istedi.

Macron'un Mbappe ile doğrudan temasa geçtiği ve PSG'de kalması için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca eski lider Nicolas Sarkozy'nin de benzer hamleler yaptığı iddia edildi.

Bu sezon PSG'de 32 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 22 gol attı ve 16 asist yaptı.



