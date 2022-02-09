Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kiev’de temaslarını sürdürdü

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Batı cephesi ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yükselen gerilimde, Moskova ve Kiev’den açıklamaların yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya ve Ukrayna’ya yaptığı ziyaretler yumuşamaya işaret ediyor.

Moskova’da önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Macron, dün de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İki saatten fazla süren görüşmenin ardından açıklama yapan Macron, Putin’in Minsk Anlaşması’nı uygulamaya devam etmeye hazırlandığını, Zelenskiy’nin de aynı niyette olduğunu söylediğini aktardı. Fransa ile Almanya’nın krize son vermek için çaba harcamaya kararlı olduklarını ifade eden Macron, sürecin, “Ukrayna sınırlarındaki baskıdan” bağımsız olarak ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy ise Ukrayna’nın ve dünyanın güvenlik sorunları konusunda Macron ile görüş birliği içinde olduğunu söyledi. Normandiya Dörtlüsü’nün (Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya) toplantılarını bu aşamada danışmanlar düzeyinde yapacağını kaydeden Zelenskiy, dörtlünün kısa bir süre önceki ilk toplantısının son derece olumlu geçtiğini, diğer toplantıların da yakın zamanda yapılacağını ifade etti.

Öte yandan bir Fransız yetkilinin, önceki gün Putin ile görüşmesinin ardından Rus liderin Macron’a Ukrayna sınırında yeni askeri tatbikat düzenlemeyeceklerine dair söz verdiği açıklamasına Moskova’dan yalanlama geldi.

PESKOV, PARİS’İN ETKİSİNİ SORGULADI

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Fransa’nın NATO’nun en güçlü ülkesi olmadığına değinerek Macron-Putin görüşmesinde bir anlaşmaya varılmadığını dile getirdi. Peskov, Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeyindeki Belarus’ta Minsk yönetimi ile ortak askeri tatbikat yapmasıyla ilgili olarak ise Rus askerlerinin tatbikattan sonra buradan ayrılacaklarını yineledi. ABD’de bazı çevreler, Rusya’nın Belarus’a tatbikat için gönderdiği askerlerle bu ay sonunda Kiev’e saldıracağı iddiasını ortaya atmıştı. Ukrayna’nın başkenti Kiev, Belarus sınırına 150 km mesafede bulunuyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise Rusya’nın sınırdaki askeri birlikleri arasında taarruza yönelik vurucu güç bulunmadığını, taarruz birliklerinin oluşturulmasının en az bir ay süreceğini belirtti. Reznikov bu ifadeleriyle, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi olduğu iddialarını yalanlamış oldu. Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik politikasının ülkede iç karışıklıklar çıkarmak olduğunu belirtti. Rusya’nın şu anda Ukrayna’ya geniş çaplı bir askeri saldırı yapmasının gündemde olmadığını söyledi.

Ukrayna dün Fransa Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Almanya, Avusturya, Slovakya, Çekya Dışişleri Bakanları’nı da ağırladı. Bakanlar, ülkenin doğusunda 2014’te tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ilinde Ukrayna hükümeti kontrolündeki bölgede incelemede bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Donbass bölgesini ziyaret etti.