Fransa'dan Hizbullah'a çağrı: Öneri ortaya çıktı

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nun, Lübnan ile İsrail arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi için Beyrut hükümetine "Hizbullah'ın İsrail sınırdan 8-10 kilometre çekilmesini" içeren bir öneri sunduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:31
Fransa'dan Hizbullah'a çağrı: Öneri ortaya çıktı
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Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesine konuşan Lübnanlı diplomatik kaynaklar, Sejourne'nın 6 Şubat'ta başkent Beyrut'taki temasları sırasında hükümet yetkililerine Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların sonlandırılması için öneri sunduğunu aktardı.

Sejourne'nun Lübnanlı yetkililere sunduğu "güvenlik anlaşmasının", sınırın her iki tarafındaki sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını içerdiği kaydedildi.

Gazeteye açıklama yapan kaynaklar, Fransa'nın önerisinin tartışmaya açık olduğunu ve değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Fransız gazetesi Le Monde de, Paris'in Beyrut'a sunduğu teklifin Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün İsrail sınırından yaklaşık 8-10 kilometre çekilmesi ile sınır bölgesinde yeni askeri üs ve gözetleme mevziileri inşa edilmemesini içerdiğini yazdı.

Haberde, önerinin ilk aşaması olan Hizbullah'ın sınırdan çekilmesi ile bölgede çatışmasızlık ortamının sağlanmasının ardından, ikinci aşamada İsrail ve Lübnan arasında karşılıklı olarak kara sınırı çizimi için müzakerelere başlanabileceği belirtildi.

HİZBULLAH'TAN GAZZE ŞARTI

Hizbullah yetkilileri sıklıkla İsrail ile olası bir dolaylı müzakere ve anlaşmanın başlamayabilmesi için öncelikle Gazze'ye yönelik saldırıların nihai olarak durdurulması şartını dile getiriyor.

Lübnan Meclisi Hizbullah Milletvekili Hasan Faddallah, Fransa'nın sunduğu son öneriye ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara son verilmeden İsrail ve Lübnan arasında sınıra ilişkin müzakerelere başlamanın mümkün olmadığını söyledi.


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