Fransa'dan Orta Afrika Cumhuriyeti adımı: Son askeri birliğini çekti
Fransa'nın Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) topraklarındaki son askeri birliğini çektiği bildirildi.
Fransız Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bangui Lojistik Misyonu'nun bir parçası olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan ulusal komuta merkezi bünyesindeki son Fransız askerlerinin, bugün Paris'e giden bir askeri uçakla ülkeyi terk ettiği belirtildi.
Yaklaşık 130 Fransız askerini barındıran misyonun artık operasyonel gerekçesinin kalmadığı aktarılan açıklamada, askerlerin kullandığı M'Poko askeri kampının 13 Aralık'ta Bangui yönetimine şeffaf şekilde devredildiği ifade edildi.
Açıklamada, kampı kullanan ülkedeki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) ile Avrupa Birliği Eğitim Misyonu'nun (EUTM) bilgilendirildiği bildirildi.
İLİŞKİLER 2021'DE GERİLEMEYE BAŞLADI
Fransa, 7 Haziran 2021’de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başkent Bangui’de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.
Bangui yönetimi ise 13 Ağustos 1960’tan bu yana Fransız büyükelçilerine verilen "daimi duayen büyükelçi" unvanını kasımda kaldırmıştı.
Fransa, uzun yıllar mütekabiliyet esası gereği OAC’nin Paris Büyükelçisine diplomatik ayrıcalıklar tanınması talebini görmezden gelmişti.
Paris yönetimi, Bamako yönetimi ile gerilen diplomatik ilişkileri üzerine ağustosta da Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerinden son birimin de ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu.
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