Fransa'dan Türkiye'ye yaptırım mesajı: Kendini kullandırmamalı
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün öğleden sonra Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Catherine Colonna, "Bugün öğleden sonra Ankara ve İstanbul'a kendim gideceğim" diye konuştu.
Colonna, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonuna işaret ederek, "Bölgede aktif rol oynayan ve bazen olumlu bir rol oynayan Türkiye'yi, bu tutumunu sürdürmeye teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla tutarlı kalmasını sağlamalıyız" dedi.
Colonna, Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığına işaret ederek, "Avrupa ülkeleri, ABD ve diğer ortaklarımız Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldılar. Ancak diğerleri, örneğin Türkiye bir yaptırım politikası benimsemedi" ifadelerini kullandı.
'ÜLKELER KENDİLERİNİ KULLANDIRMAMALI'
Catherine Colonna, yaptırımların delinmemesi için hiçbir ülkenin kendini "kullandırmaması" gerektiğini savunarak, "Bu gibi ülkelerin (Türkiye) yaptırımları bozan bir platform olarak hizmet etmemesi önemlidir. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in çabalarına ek olarak rol oynamaya çağrılmaktadır" diye konuştu.
Colonna, BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na değinerek, "Türkiye olumlu bir rol oynamayı sürdürebilir. Onu bu yönde teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla tutarlı kalmasını sağlamalıyız" dedi.
Colonna ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürüleceğini belirterek, "Bireysel yaptırımlar da dahil olmak üzere başka yaptırım seçenekleri de var" ifadelerini kullandı.
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