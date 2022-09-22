Fransa'dan Ukrayna çıkışı: Silah ve askeri eğitim desteğini sürdüreceğiz
Fransa, Ukrayna'ya yönelik silah ve askeri eğitim desteğini sürdüreceğini bildirdi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Alman mevkidaşı Christine Lambrecht ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Sebastien Lecornu, ülkesinin, Ukrayna'ya "silah ve askeri eğitim desteğini sürdüreceğini ve bunun için NATO içinde iş birliğine ihtiyacı olduğunu" vurguladı.
Lecornu, "Ukrayna'ya yönelik destek programımız, özellikle silahlar ve askeri eğitim açısından devam edecek" dedi.
Eylül ayı başlarında, Fransa'nın, Ukrayna'ya Fransız ordusu tarafından kullanılmayan 155 mm TRF1 topçu sistemi tedarik edeceği bildirildi.
Paris yönetimi, daha önceden de Ukrayna ordusuna, 155 mm CAESAR-18 obüs sistemi sevk etmişti.
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