Fransa'yı tahtakuruları istila etti: Marsilya'nın en büyük müzesi kısmen kapatıldı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:37

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:37

Fransa'nın güneyinde yer alan Marsilya'nın en ünlü müzelerinden biri olan Avrupa ve Akdeniz Medeniyetleri Müzesi (Mucem), tahtakurusu istilası nedeniyle serginin bir bölümünün kapalı olduğunu duyurdu.

Müze personelinin, tahtakurularını ilk olarak geçtiğimiz Pazar günü fark ettiği bildirildi. Çalışanlar derhal müzenin halka kapatılması talebiyle yönetime başvurdu. Birçok çalışanın ısırıklardan şikayetçi olduğu bildirildi.

En az dört salon ve birçok ofisin kontamine olduğu tespit edildi.

Müze, web sitesinde, tahtakuruları ile ilgili olduğunu belirtmeden, bir dizi serginin kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Değerli ziyaretçilerimiz, bazı sergi alanlarımızın sıhhi nedenlerle geçici olarak kullanılamayacağını bildiririz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor ve bu alanları mümkün olan en kısa sürede açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süre zarfında sizleri müzede ve Fort Saint-Jean'de ücretsiz olarak sunulan diğer sergi ve etkinliklerden yararlanmaya davet ediyoruz" denildi.

Geçen yıl sonbaharda ülkede tahtakurusu sürüsü etkin bir şekilde yayıldı. Böcekler sadece sıradan sakinlerin evlerinde değil, aynı zamanda hastaneler, sinemalar ve kütüphanelerin yanı sıra toplu taşıma araçlarında da bulundu.

Ulusal Gıda Güvenliği, Çevre ve İş Sağlığı Ajansı'na (Anses) göre, tahtakuruları son birkaç yıl içinde Fransa'daki her on haneden birine sızdı.