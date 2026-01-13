Fransız ayrılıkçı lider annesinin cenazesinde öldürüldü

Fransa’ya bağlı Akdeniz adası Korsika’da eski ayrılıkçı lider Alain Orsoni, annesinin cenazesi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın, Korsika’nın başkenti Ajaccio’nun yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Vero köyünde meydana geldiği bildirildi.

Ajaccio Savcısı Nicolas Septe, Reuters’a yaptığı açıklamada, Orsoni’nin “uzun menzilli bir atışla vurulduğunu” söyledi.

71 yaşındaki Orsoni, Fransız polisinin silahlı bir örgütün “yasal vitrini” olarak değerlendirdiği Korsika Özerklik Hareketinin (Corsican Movement for Self-Determination) liderliğini yürütmüştü.

Orsoni’nin bağlantılı olduğu belirtilen Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi – Geleneksel Kanat (Corsican National Liberation Front-Traditional Wing) ise 1990’lı yıllarda adada düzenlenen bir dizi saldırıyla ilişkilendirilmiş, bazı saldırılar örgüt tarafından üstlenilmişti.

Orsoni, 1980 yılında Paris’teki İran Büyükelçiliği’ne yönelik makineli tüfekli saldırıyla bağlantılı olarak yargılanmış, hüküm giymiş ve daha sonra affedilmişti.

Orsoni, siyasi geçmişinin yanı sıra Korsika’nın önemli futbol kulüplerinden AC Ajaccio’nun 2000’lerin sonu ve 2010’ların başında başkanlığını da yapmıştı.