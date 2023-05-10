Fransız gazeteci Arman Soldin, Ukrayna'da yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:36

Güncelleme: 10.05.2023 - 11:36

Agence France-Presse (AFP) için çalışan 32 yaşındaki Fransız gazeteci Arman Soldin, Ukrayna'nın Bahmut yakınlarındaki bir Rus roketi saldırısında hayatını kaybetti.

Saraybosna doğumlu Fransız Soldin, Bahmut'a yaklaşık 10 km uzaklıktaki Çasiv Yar kasabasında, Ukrayna askerleriyle birlikte kaldığı yerin yakınına Grad füzesi düştü. Grad füzesinin düşmesi sonucunda AFP'nin video koordinatörü Soldin yaşamını yitirirken, ekibinin geri kalanı yara almadan kurtuldu.

AFP Başkanı Fabrice Fries, "Tüm ajans Arman'ın kaybıyla yıkıldı. Onun ölümü, Ukrayna'daki çatışmaları takip eden gazetecilerin her gün karşı karşıya kaldıkları risk ve tehlikelerin korkunç bir hatırlatıcısıdır" ifadesinde bulundu.

Soldin, Rusya'nın 24 Şubat 2022'deki işgalinden sonra Ukrayna'ya gönderilen ilk AFP ekibindeydi ve Eylül ayından bu yana Ukrayna'da yaşıyordu.

AFP küresel haber direktörü Phil Chetwynd, Soldin'in ölümüne ilişkin "Arman'ın muhteşem çalışması, AFP'nin Ukrayna'daki gazeteciliğinden gurur duymamızı sağlayan her şeyi özetliyordu. Onun ölümü, bu savaşı haberleştirmenin risk ve tehlikelerini korkunç bir şekilde hatırlattı. Bu gece düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve Ukrayna'da sahada olan tüm çalışanlarımızla birlikte" açıklamasında bulundu.

AFP Avrupa Direktörü Christine Buhagiar ise Soldin'i "hevesli, enerjik ve cesur" olarak tanımlarken, "O gerçek bir saha muhabiriydi, en zor yerlerde bile çalışmaya her zaman hazırdı. Kendini tamamen işine adamıştı" dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre, şu ana kadar Ukrayna'da savaşı takip eden en az 11 gazetecinin yanı sıra, gazetecilerin bağlı bulundukları kurumların şoförleri yaşamını yitirdi.