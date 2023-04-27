Gazetecilerin soruları Biden'a önceden verilmiş
Bütün dünyaya “özgür basın” vurgusu yapan ABD’den skandal: Joe Biden’a gazetecilerin soracağı soruların önceden verildiği ortaya çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'ü Beyaz Saray'da ağırladı. 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine aday olacağını söyleyen ve alzaymır hastası olduğu iddia edilen 80 yaşındaki Biden, Güney Kore’ye nükleer denizaltı konuşlandırma sözü verdi.
Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya geçen Joe Biden, not kağıtlarını kazayla ifşa etti.
OdaTV'de yer alan habere göre, Reuters foto muhabirleri, Biden’in sürekli göz attığı not kağıtlarını objektiflerine yansıtmayı başardı.
Bütün dünyaya basın özgürlüğü vurgusu yapan Joe Biden’ın, gazetecilerin soracağı soruları önceden bildiği ortaya çıktı.
Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian soracağı "İç politikada mesela yarı iletken üretimi konusunda neler yapacaksınız? İttifak bazlı dış politikadaki hedefler buna bağlı değişecek mi?" tarzı sorular, Joe Biden’a önceden verildi.
Başkan’ın vereceği bütün cevaplara çalıştığı ve gazeteci sorularının adeta “mizansen” olduğu öne sürüldü.
ABD kamuoyu ve sosyal medya kullanıcıları, Joe Biden’ı Twitter üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.
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