Fransız Kardinal çocuk istismarı suçlamalarını kabul etti

08 Kasım 2022 Salı, 09:49

Fransa Katolik Kilisesi'nin en yüksek rütbeli din adamlarından Jean-Pierre Ricard, 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti ve dini görevlerinden istifa etti.

The Guardian'ın haberine göre, Fransa'da geçen yıl yayınlanan, Fransız Katolik Kilisesi içerisinde çocuk istismarlarının çok yaygın olduğunu ortaya çıkaran "Büyük bir fenomen" raporu yayınlandı.

Raporun ardından Kardinal Ricard, kendisinin de istismarda bulunduğunu itiraf eden bir açıklama yayımladı.

Ricard, Ricard, "Otuz beş yıl önce, bir rahipken, 14 yaşındaki genç bir kıza karşı kınanacak bir şekilde davrandım. Davranışım kaçınılmaz olarak bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu" dedi.

78 yaşındaki Ricard, mağdurla konuştuğunu ve ne zaman olduğunu belirtmeden ondan af dilediğini söyledi. İfadesi aracılığıyla "incittiğim herkesten" de af dilediğini söyledi.

Ricard, "[kendi] durumu hakkında daha fazla sessiz kalmamaya" karar verdiğini ve ülkenin adaleti ve kilise yetkilileri için hazır olduğunu söyleyerek dini görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Ricard, 35 yıl önce Marsilya kenti başpiskoposluğunda rahip olarak görev yaptı.

Kardinal'in itiraf etmesini sağlayan rapora göre, 70 yıllık süreç içinde 330 bin çocuğun kiliselerde istismara uğradı.