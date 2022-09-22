İsveç’te kiliseler kapatılıyor
İsveç’te enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni enerji tasarrufu tedbirleri çerçevesinde kiliselerin kapatılacağı açıklandı.
İsveç’te artan enerji fiyatları nedeniyle ülke çapında enerji tasarrufu tedbirleri çerçevesinde enerji maliyetlerini aşağı çekmek amacıyla kiliseler kapatılmaya başladı.
İsveç Kilisesi Kültürel Miras Departmanı Başkanı Markus Dahlberg, bu tür önlemlerin İsveç’in birçok bölgesinde, özellikle de enerji fiyatlarının en yüksek olduğu güneyde tartışıldığını söyleyerek, "Kırsal alanda bulunan birçok kilise var. Bu kiliseler daha küçük cemaatlere sahip. Bu da onların bakımı için onlara büyük bir yükün bineceği anlamına geliyor" dedi.
Lund piskoposluğundan Andreas Mansson ise piskoposluğun 540 kilisesinden 150’sini enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatılabileceğini açıklayarak, "Hiç şüphe yok ki ısınma en büyük masraf. Birçok binanın yalıtımı oldukça kötü. Lund piskoposluğu binaları daha verimli hale getirmek için çok yatırım yaptı, ancak hala ısıtmayı yutan büyük hacimli büyük binalardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- İsveç’te seçime doğru
- İsveç'te sert faiz artışı
-
Video Haberler
- Hobi olarak başladı: Koleksiyona dönüştürdü
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- İpin ucunu çektikçe geliyor!
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Ahlâk polisinin gerçek yüzünü anlattı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!