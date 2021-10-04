Fransız lider Macron'un sömürgeci geçmişle ilgili sözlerine Cezayir tepki gösterdi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Cezayir’in resmi tarihinin “Fransa’ya dönük nefret aşıladığı” iddiası üzerine Cezayir hükümeti, Paris Büyükelçisi’ni ülkeye çağırdı. “Cezayir’in Fransa’nın sömürgecilik dönemi sayesinde ulus olduğunu” iddia eden Macron, “Fransız sömürgeciliği öncesinde Cezayir ulusu var mıydı?” sorusunu yönelttiği bildirildi. Macron, ayrıca “Osmanlı döneminde Cezayir Fransa’dan önce Osmanlı’nın kolonisiydi” ifadelerini kullandı.

Cezayir, önceki gün büyükelçisini danışma için geri çağırdı. Medyada önce geri çağırmanın iki ülke arasındaki vize sorunuyla ilgili olduğu yönünde haberler çıkarken, daha sonra kararın arkasında Macron’un Le Monde’da yayımlanan ifadelerinin yattığı iddiası gündeme geldi. Fransız gazetesi Le Monde’da önceki gün çıkan açıklamalarında Macron, eski Fransız sömürgesinin “siyasi-askeri bir sistem” tarafından yönetildiğini öne sürdü. Le Monde’un aktardığına göre Macron, “Cezayir’in resmi tarihinin tamamen yeniden yazıldığını” söyledi. Macron’un “Fransız sömürgeciliği öncesinde bir Cezayir ulusu var mıydı ki?” sorusunu dile getirdiği kaydedildi.

Macron Cezayirli mevkidaşı Abdelmajid Tebboune’un “çok zor bir sistem içinde sıkışıp kaldığını” kaydetti.

SİSTEMİ HEDEF ALDI

Macron, “Cezayir’in sisteminin yorgun düştüğünü, Hirak hareketi tarafından zayıflatıldığını görüyorsunuz” diyerek 2019 yılında gerçekleştirilen ve Abdülaziz Buteflika’nın iktidardan düşmesine neden olan protestoları hedef aldı.

Macron’un şu ifadeleri kullandığı da belirtildi: “Türklerin daha önce Cezayir’de oynadıkları rolü ve hâkimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor.”

Macron’un Cezayir bağımsızlık savaşında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmede söylediği belirtilen sözler Cezayir basınına yansıdı.

Son kriz, Fransa ile Cezayir arasında, Paris yönetiminin Fas, Tunus ve Cezayir vatandaşlarına verdiği vizelere kısıtlama getirmesi nedeniyle halihazırda yaşanan gerginliğin üstüne geldi. Fransa muhalefeti, vize adımıyla Macron’un sağ kanada göz kırptığı suçlamasını getiriyor.

Paris büyükelçisini önceki gün “istişarelerde bulunmak üzere” geri çağıran Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerini kınadı.

Cezayir Cumhurbaşkan-lığı’ndan yapılan ve devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, “Macron’un açıklamaları, Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir” ifadesine yer verildi. Açıklamada, Macron’un ülkeye yönelik açıklamaları kınandı.

Fransa’nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış bir soykırım olduğu belirtilen açıklamada, Macron’a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekilerek “Cezayir’in, içişlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği” de vurgulandı.