Macron, Hindistan Başbakanı Modi ile güç birliğine gitti

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya’nın ülkesiyle 66 milyar dolar tutarındaki denizaltı alım sözleşmesini iptal etmesinin ardından Hint-Pasifik bölgesinde işbirliğini geliştirmek amacıyla Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile dün bir telefon görüşmesi yaptı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ikili ve bölgesel işbirliği dışında iki liderin Afganistan’daki son gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı. Buna göre iki lider, “Hint-Pasifik bölgesinde birlikte hareket etme” konusunda fikir birliğine vardı. Macron’un Modi’ye, “Karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde Hindistan’ın stratejik egemenliğini, endüstri ve teknoloji bazında dahil güçlendirmeye bağlı olduklarını” söylediği aktarıldı. Fransa ve Hindistan’ın ortak amacının “Her türlü hegemoniyi dışlarken bölgesel istikrar, hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesi” olduğu belirtildi. AUKUS paktının Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı kaydedilmişti.

BBC’nin haberine göre ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimini, selefi Donald Trump’ın “tek taraflılık, öngörülemez şekilde davranma ve ortaklarına saygı duymama” özelliklerini devam ettirmekle suçladı. “Konuyu netliğe kavuşturmaya ihtiyacımız var. Bu da biraz zaman alabilir” diye konuştu.

KONSEY’DEN TEPKİ

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise ABD yönetimini vefasızlıkla suçladı. Biden yönetiminin “ABD geri döndü” mesajını hatırlatan Michel, “Eğer Washington’ın asıl hedefi Çin ise Avustralya ve İngiltere’yle ayrı bir ekip oluşturması çok garip çünkü bu karar Transatlantik İttifakı’nı zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.