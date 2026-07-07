Fransız mahkemesinden Le Pen kararı: Adaylık yolu açıldı ama elektronik kelepçe şartı var

Fransa’da Paris İstinaf Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik’in önde gelen ismi Marine Le Pen hakkında Avrupa Birliği fonlarının usulsüz kullanılması davasında verilen mahkumiyet kararını onadı.

Mahkeme, Le Pen’in kamu fonlarını kötüye kullandığına hükmederken, daha önce verilen seçilme yasağını kısalttı. Bu karar, Le Pen’in 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasının önünü kısmen yeniden açtı.

Mahkeme, Le Pen’e 3 yıl hapis cezası verdi. Cezanın 2 yılı ertelenirken, 1 yıllık bölümünün elektronik kelepçe takılarak infaz edilmesine karar verildi.

Bu karar, Le Pen’in 2027’de aday olmasını hukuken mümkün hale getirse de seçim kampanyasını siyasi ve lojistik açıdan zorlaştırabilir. Le Pen daha önce elektronik kelepçe takma şartı altında cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütmenin kendisi için kabul edilemez olduğunu söylemişti.

100 BİN AVROLUK PARA CEZASI ONANDI

Mahkeme ayrıca Le Pen hakkında verilen 100 bin avroluk para cezasını da onadı.

Dava, Avrupa Parlamentosu fonlarının, parlamento asistanları yerine Ulusal Birlik çalışanlarının maaşları için kullanıldığı iddialarına dayanıyordu. Le Pen ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Kararın ardından Le Pen’in Fransa saatiyle 20.00’de televizyonda açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamada, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylık planına ilişkin tutumunu netleştirmesi bekleniyor.

Le Pen’in önünde iki seçenek bulunuyor: Elektronik kelepçe şartına rağmen dördüncü kez cumhurbaşkanlığı yarışına girmek ya da adaylıktan çekilerek partinin genç lideri Jordan Bardella’nın önünü açmak.

BARDELLA SEÇENEĞİ BELİRSİZLEŞTİ

Karar öncesinde, Le Pen’in seçilme yasağının onanması halinde Ulusal Birlik’in 2027’deki adayının 30 yaşındaki Jordan Bardella olması bekleniyordu.

Ancak mahkemenin siyasi yasağı kısaltması, Le Pen’in yeniden aday olma ihtimalini güçlendirdi. Buna rağmen elektronik kelepçe şartı, Bardella’nın olası adaylığına ilişkin tartışmaları tamamen ortadan kaldırmadı.

Fransız siyasi analistlere göre karar, Ulusal Birlik içindeki güç dengesini de etkileyecek. Le Pen yarışa devam ederse Bardella parti içinde ikinci planda kalabilir; Le Pen aday olmazsa Bardella aşırı sağın cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkabilir.

Le Pen, Fransa’da aşırı sağı uzun yıllar içinde ana akım siyasetin güçlü aktörlerinden biri haline getiren isim olarak görülüyor. 2027 seçimi, onun cumhurbaşkanlığı için dördüncü denemesi olabilir.

Ancak mahkemenin kararı, Le Pen’e hem bir kapı açtı hem de bu kapıdan geçmeyi zorlaştıran ciddi bir koşul getirdi. Bu nedenle Fransa’da aşırı sağın 2027’de kiminle yarışacağı sorusu hâlâ tamamen yanıtlanmış değil.