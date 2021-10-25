Fransız medyasından Erdoğan’ı kızdıracak haber: ‘Lüksü yok’

25 Ekim 2021 Pazartesi, 15:47

Fransa’nın en çok satan gazetesi olan Le Monde, Türkiye ile 10 ülke arasında yaşanan gerilimi kapsamlı bir şekilde analiz etti. Gazete bir baş yazı yayınlayarak durum değerlendirmesi yaptı.

Makalede, “Türkiye Cumhurbaşkanı aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisini sınır dışı etmekle tehdit etti. Bu tehlikeli bir oyun. Türkiye Cumhurbaşkanı’nın NATO partnerleri ve AB ülkeleriyle ilişkisi halihazırda sorunluyken aralarında Fransa, Almanya ve ABD’nin de olduğu büyükelçileri istenmeyen adam ilan ederek tansiyonu daha da yükseltme riskini aldı” yorumu yapıldı.

“DÜZENLEMEDEN BİTTİ”

Le Monde’un yazı işleri imzasıyla yayınlanan makalede, Erdoğan’ın 10 ülkenin çağrısını Türkiye içişlerine karışmak olarak gördüğü de belirtilirken, “Eğer Erdoğan bu tehdidini gerçekleştirirse, 7’si NATO müttefiki olan 10 büyükelçiyi tek seferde istenmeyen adam ilan etmek Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşmeyi umut ettiği Roma’daki G20 Zirvesi öncesinde diplomatik kriz yaratabilir. Türkiye’nin jeopolitik rolünü öne çıkarmak isteyen Erdoğan hiç olmadığı kadar yalnız. AB ve özellikle Fransa ile ilişkisi karmaşık, kendisine S-400 hava savunma sistemi sağlayan Vladimir Putin ile ilişkisi de kısa soluklu gibi. Soçi’deki son görüşmeleri kısa sürdü ve ortak bir basın toplantısı düzenlenmeden bitti” yorumu yapıldı.

“ÇOK SAYIDA KRİZLE MÜCADELE ETME LÜKSÜ YOK”

Türkiye’deki muhalefet partilerinin Erdoğan’ın bu hamlesinin ekonomik kriz gündemini değiştirmek ve anketlerdeki destek oranını artırmak için yaptığını iddia ettiğini hatırlatan Le Monde, “Bu çok kısa vadeli bir hesaplama. Sayın Erdoğan’ın artık çok sayıda krizle mücadele etme lüksü yok” ifadesine yer verdi.

-Sözcü