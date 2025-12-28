Fransız sinemasının efsanesi Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Fransız sinemasının simge isimlerinden, oyuncu ve şarkıcı Brigitte Bardot, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

1934 yılında Paris’te dünyaya gelen Bardot’nun, geçirdiği bir ameliyatın ardından ani bir hastalıkla mücadele ettiği ve haftalar sonra yaşamını kaybettiği belirtildi.

Bardot’nun, Saint-Tropez’deki evinde rahatsızlanarak Toulon’daki bir hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Brigitte Bardot, sinemaya 1952 yapımı “Bikini İçindeki Kız” filmiyle adım attı. Uluslararası şöhrete ise 1956’da, dönemin eşi Roger Vadim tarafından yazılıp yönetilen “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle ulaştı.

1950’li ve 1960’lı yıllarda Bardot, canlandırdığı hedonist ve trajik kadın karakterlerle sinema tarihine damga vurdu.

İngiliz ve Amerikan basınında kendisine “sex kitten” (seks kediciği) lakabı takıldı. Aynı dönemde şarkıcılık ve modellik de yapan Bardot, popüler kültürün en güçlü figürlerinden biri oldu.

SİNEMAYA VEDA, HAYVAN HAKLARINA ADANMIŞ BİR YAŞAM

Brigitte Bardot, 1970’li yılların başında sinemayı bırakma kararı alarak kariyerini hayvan hakları mücadelesine adadı.

Bu alandaki çalışmalarıyla öne çıkan Bardot, ilerleyen yıllarda Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’ye (Front National) verdiği açık destekle de tartışmaların odağında yer aldı.

Bardot’ya 1984 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapiyi reddeden Bardot, yalnızca radyoterapi görmeyi tercih etti. Efsane oyuncu, 1986 yılında hastalığı atlattı.

Brigitte Bardot, yalnızca filmleriyle değil, yarattığı ikonografi ve dönemin toplumsal dönüşümüne yaptığı etkiyle de 20. yüzyıl sinema tarihinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.