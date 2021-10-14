FT, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini analiz etti: Bir gecede...

14 Ekim 2021 Perşembe, 11:32

Türk Lirası, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası’nda yeni görevden alma kararlarını vermesinin ardından bir gecede rekor düşüş yaşadı. Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten saatler sonra yayınlanan bir kararnameyle 2 başkan yardımcısını görevden aldı.

FT’ye isim vermeden görüş bildiren 2 kaynağa göre, bankanın 8 üyeli Para Politikası Komitesinin geçen ay uluslararası yatırımcıları şoke eden bir faiz indirimine karşı çıkan tek üyesi Uğur Namık Küçük oldu.

İstanbul merkezli bir bankacı FT’ye demecinde, "Faiz indirimi kararına karşı oy veren oydu, bu yüzden ona ve ülkeye yazık" yorumunda bulundu.

BASKI ALTINDA

Haberde, görevden alınan bir diğer isim olan Semih Tümen hakkında ise görevi Kavcıoğlu'ndan devralmak üzere atanabileceği yönünde haberler çıktığına yer verildi.

İngiliz gazetesi, “Erdoğan aynı zamanda, ABD'de yaşadığı için eleştirilen uzun süredir Para Politikası Komitesi üyesi olan Abdullah Yavaş'ı da görevden aldığına” dikkat çekti.

FT analizinde, “Türkiye'nin ekonomik ve dış politikasına ilişkin endişeleri nedeniyle zaten baskı altında olan lira, gecelik işlemlerde yüzde 1 düşüş yaşadı. Para birimi, 2018'in başlangıcından bu yana dolar karşısında değerinin yüzde 59'unu kaybederek birkaç yıl boyunca sarsıldı” ifadelerine yer verdi.

‘EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KONTROL KAZANDI’

Analizde, “Türkiye'yi neredeyse 20 yıldır yöneten Erdoğan, son yıllarda kendi yetkilerini pekiştirmek için adımlar attıktan sonra, sözde bağımsız Merkez Bankası üzerinde eşi görülmemiş bir kontrol kazandı” denildi.

Son olarak FT, 'Yüksek faiz oranlarına karşı çıkan cumhurbaşkanı, yükselen enflasyon da dahil olmak üzere her ne pahasına olursa olsun yüksek büyümeye öncelik vermeye çalıştığı için birçok kişiyle çatıştı. 2019 ortasından bu yana Merkez Bankası Başkanı’nı 3 kez bunun yanı sıra bir dizi diğer yetkiliyi de görevden aldı' ifadelerini kullandı.

REUTERS YAZDI, ALTUN YALANLADI

Reuters, geçen hafta geçtiği “Erdoğan son TCMB Başkanı’ndan da soğuyor” başlıklı haberde “Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını söylediler” ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu haberi yalanlamıştı.